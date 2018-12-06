КС России решил вопрос о границе Чечни и Ингушетии

Конституционный суд (КС) России посчитал установление границы между Ингушетией и Чечней соответствующим российскому основному закону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соглашение между регионами о равноценном обмене территориями было подписано 26 сентября. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили документ, но в КС Ингушетии заявили, что для заключения подобного соглашения необходимо проведение референдума, после этого вопрос рассматривал КС страны.

«Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ», — говорится в судебных материалах.