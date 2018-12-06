WP: Трамп был «аутсайдером» на похоронах Буша-старшего

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На траурной церемонии прощания с 41-ым американским президентом Дроджем Бушем-старшим нынешний президент США Дональд Трамп был «аутсайдером», пишет The Washington Post.

Во время того как все пели национальный гимн, Трамп молчал, пишет газета. Когда в Кафедральном соборе Вашингтона читали апостольское вероучение, он стоически замер, отмечает издание. И когда в честь Буша-старшего звучали панегирики, восхваляя его достоинства, Трамп сидел и слушал, зачастую поджав губы и сложа руки, пишет автор.

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Государственные похороны 41-го американского президента были хорошо организованы, чтобы запомнить Буша-старшего как отца, друга, героя войны и государственного служащего. Однако эта церемония неминуемо заставляла проводить параллель с 45-ым президентом — Дональдом Трампом, отмечает WP.

Слова, прозвучавшие в почтение наследия Буша, подчеркивали особый характер президентства Трампа, добавляет газета. В день церемонии прощания с Бушем-старшим Трамп впервые был в компании всех своих живых предшественников, и эта встреча была явно неловкой, поясняет автор.

Чета Трампа и Обамы поприветствовали друг друга довольно сухо, после чего первая леди США Меланья Трамп протянула руку Биллу Клинтону, а Хиллари показала непризнание Трампа и его супруги, неизменно смотря прямо вперед, будто решила не смотреть в глаза человеку, который даже спустя два года после президентской гонки продолжает вдохновлять своих сторонников на резкие выпады в ее адрес, пишет газета.