В ФРГ призвали к «перезагрузке» отношений с Россией

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Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек заявил, что международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией. Об этом сообщает Märkische Oderzeitung.

По его словам, Россия должна участвовать в европейской системе безопасности.

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Он также добавил, что Европе необходимо построить новую архитектуру безопасности совместно с Россией.

Платцек подчеркнул, что речь идет не о партнерстве и дружбе, а о «мирном сосуществовании».

Ранее сообщалось, что в Германии призвали закрыть порты для российских судов.