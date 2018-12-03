В ФРГ призвали к «перезагрузке» отношений с Россией
Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек заявил, что международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией. Об этом сообщает Märkische Oderzeitung.
По его словам, Россия должна участвовать в европейской системе безопасности.
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Он также добавил, что Европе необходимо построить новую архитектуру безопасности совместно с Россией.
Платцек подчеркнул, что речь идет не о партнерстве и дружбе, а о «мирном сосуществовании».
Ранее сообщалось, что в Германии призвали закрыть порты для российских судов.