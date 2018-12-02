В Госдуме рассказали, вокруг чего вертится мир для Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/213/12073213/RIAN_5711901.HR-pic905-895x505-36186.jpg">

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что для украинского президента Петра Порошенко, который заявил о планах России якобы захватить Бердянск и Мариуполь, весь мир крутится вокруг Бердянска, передает RT.

«Захватить Лондон, Париж и Жмеринку — вот перед нами настоящий сеанс игры воображения украинского президента», — сказал Бальбек.

Реклама

Он подчеркнул, что украинские корабли ранее были задержаны в водах России, а провокациями в Азовском море занимается украинская, а не российская сторона.

«ля украинского президента сегодня весь мир вертится вокруг Бердянска, на который никто не то что не покушался, а даже, что называется, и мимо не проходил», — добавил депутат.

По мнению депутата, подобные действия украинского лидера продиктованы необходимостью объяснить объявление военного положения.

Ранее в Госдуме рассказали о проблеме с подбором слов у Порошенко.