Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего
Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил, что последние слова экс-президента США Джорджа Буша-старшего были обращены к сыну. Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, незадолго до смерти Бушу-старшему позвонил его сын, бывший президент США Джордж Буш-младший.
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Он также добавил, что в разговоре сын сказал, что Буш-старший был замечательным отцом и отметил что любит его.
Бейкер подчеркнул, что последними словами Буша-старшего были «я тоже тебя люблю».
Ранее сообщалось, что гроб с телом Буша-старшего доставят в Вашингтон «бортом номер один».