Путин: полноформатная встреча с Трампом давно назрела
Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что ему и его коллеге из США Дональду Трампу не удалось провести полноформатную встречу на полях G20, передает РИА «Новости».
По мнению российского лидера, такая встреча давно назрела, что связано с вопросами стратегической стабильности.
«Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Поскольку, полагаю, она давно назрела, связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что России и США необходимо вести диалог по всем сложным направлениям, включая договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), восстановлению и торгово-экономических связей, а также сотрудничества по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея.
«В этом заинтересованы и мы, и далеко не только мы, но и другие страны, в том числе Соединенные Штаты», — добавил Путин.