Посольство России направило ноту США из-за 67 суток изоляции Бутиной в тюрьме

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Посольство России в США направило ноту протеста в американский Госдепартамент в связи с ужесточением условий содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной, из-за которого у нее ухудшилось здоровье. Об этом говорится в сообщении на станице российской дипмиссии в фейсбуке.

Как отмечается, российские дипломаты совершили внеочередное посещение Бутиной в американской тюрьме, во время которого обратили внимание на ухудшение ее состояния.

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«На днях россиянка была переведена на режим административной сегрегации. Администрация тюрьмы отказывается сообщить причины дискриминационных мер. Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, россиянка находится в одиночной камере уже 67 дней, что является нарушением так называемых «правил Нельсона Манделы».

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю Бутиной, в связи с чем направили Госдепу США ноту протеста.

Ранее сообщалось, что Бутина попросила о переводе на общий режим из одиночной камеры.