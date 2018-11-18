Песков рассказал об отношениях России с Азиатско-Тихоокеанскими странами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно выстраивает отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Москва не совершает «каких-то там рывков» во внешней политике.

«Россия слишком большая страна, чтобы совершать резкие действия. Россия последовательно выстраивает отношения со странами этого региона. Мы заинтересованы в этом» , — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к компромиссу по Курилам с Японией.