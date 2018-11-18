Песков рассказал, стоит ли ждать прорыва на американском направлении

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва на американском направлении российской политики ждать не стоит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что по меньшей мере, стоит ожидать дальнейших контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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Песков также выразил надежду на то, что слова, сказанные Путиным вице-президенту США Майку Пенсу на встрече в Сингапуре, будут переданы Трампу.

«Вы знаете, это вице-президент США, вице-президент огромной державы, поэтому мы исходим из того, что все слова Путина будут переданы главе государства американского», — отметил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил влияние антироссийских санкций.