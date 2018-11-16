Ким Чен Ын поручил раздать полученные в подарок от Сеула 200 тонн мандаринов
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил раздать 200 тонн мандаринов, полученных в подарок от Южной Кореи, передает РИА «Новости».
Фрукты раздадут школьникам, детям и другим жителям Пхеньяна.
Также Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину слова благодарности за мандарины.
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи направили Северной Корее 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из двух тонн деликатесных дикорастущих грибов.