Путин рассказал о реакции России на выборы на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12054775/upload-RTS25GNQ-pic905-895x505-60111.jpg">

Президент России Владимир Путин рассказал о реакции Москвы на президентские выборы на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, Россия в любом случае будет работать с украинскими властями.

«Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был… В любом случае, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми», — заявил Путин.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. В сентябре лидером президентского рейтинга была экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.