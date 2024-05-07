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Штурмовики Су-25 поразили позиции ВСУ

МО РФ: Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

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Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», – отметили в оборонном ведомстве, добавив, что удар наносился неуправляемыми ракетами по ранее заданным координатам.

Отмечается, что экипажи самолетов также выполнили противоракетный маневр, использовали тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По информации авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

До этого Черноморский флот России поразил пять украинских морских дронов у побережья Крыма.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли поражение украинским военным близ села Работино.

Ранее российские средства ПВО пресекли попытку удара ВСУ по территории РФ.

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