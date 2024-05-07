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В Китае призвали к созыву всех сторон для мирной конференции по Украине

Посол КНР: конференция по Украине должна быть с равным участием всех сторон

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Максим Блинов

Китай настаивает на своевременном созыве мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон. Об этом сообщил заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира», – сказал дипломат, добавив, что Китай готов прикладывать силы для продвижения политического решения украинского кризиса.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР готова поддержать проведение международной конференции по урегулированию конфликта на Украине при условии, что данную инициативу поддержат как Киев, так и Москва. Китайский лидер выразил уверенность, что для решения проблемы Украины в будущем будет необходимо восстановить контакты и диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.

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