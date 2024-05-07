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Военные РФ восстановили мемориал участникам Великой Отечественной в ЛНР

МО РФ: военные восстановили мемориал участникам Великой Отечественной в ЛНР

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Российские бойцы группировки войск «Центр» привели в порядок частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки войск «Центр» восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства. Там указали, что ремонт был организован после обращения главы населенного пункта к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

Отмечается, что во время работ военнослужащие очистили от грязи и старой краски плиты с именами павших участников ВОВ, восстановили элементы мемориала и отреставрировали надписи.

Также была заменена разрушенная тротуарная плитка, солдаты восстановили бордюры, а также вывезли мусор с прилегающей территории.

«На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду», — заключили в ведомстве.

До этого в Латвии арестовали мужчину, который возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша».

Ранее два молодых человека в украинском Киеве в Подольском районе облили краской памятный крест имени Степана Бандеры.

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