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Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

МО: танки уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Танковая бригада, обеспечивающая безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции украинских вооруженных формирований в районе приграничного с Белгородской областью территории Украины. Видеозапись произведенного удара была предоставлена Министерством обороны Российской Федерации.

В официальном сообщении отмечается, что опорные пункты украинских террористических группировок были уничтожены экипажем танка Т-80БВ.

По данным разведки, местонахождение боевиков из украинских вооруженных сил было обнаружено с помощью беспилотного летательного аппарата. После тщательного изучения ситуации, разведывательные подразделения пришли к выводу, что в указанном районе отсутствуют мирные жители, присутствуют лишь военнослужащие ВСУ.

Для поражения целей потребовалось несколько выстрелов. Согласно информации из Минобороны, при корректировке огня по данным разведки с использованием беспилотника опорные пункты вместе с личным составом украинских вооруженных сил были успешно уничтожены.

Ранее российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО.

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