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Сбербанк сохранил дневные ограничения на денежные переводы

Сбербанк: дневные ограничения на денежные переводы сохранятся

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк сохранил ограничения на количество и размер денежных переводов в сутки после вступления в силу закона, который отменил комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн. рублей в месяц. Об этом со ссылкой на представителя Сбербанка сообщает агентство РБК.

Как пояснил представитель Сбербанка, в «Сбербанк Онлайн» уже давно действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме один млн. либо два млн. рублей в сутки. Подобные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и представляют собой элемент системы по минимизации ряда рисков, в том числе и риска мошенничества. Клиенты могут перевести один млн рублей с помощью Системы быстрых платежей СБП и один млн рублей по номеру счета за день. Переводы, которые превышают текущие лимиты, клиент может сделать через другие каналы.

Максимальный размер операции в приложении «Сбербанк Онлайн» можно с помощью биометрии повысить со стандартных одного млн. до двух млн. рублей в сутки. Представитель техподдержки объяснил, что, если этого лимит будет превышен, то платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» станут недоступны на протяжении 24 часов. Повторная операция будет возможна только после восстановления лимита.

До этого сообщалось, что с 1 мая россияне смогут без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц.

Ранее Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку.

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