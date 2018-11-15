Британский министр по делам Brexit ушел в отставку

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Британский министр по делам выхода из Евросоюза Доминик Рааб объявил о своей отставке. Об этом он написал в твиттере.

Рааб также опубликовал письмо на имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с прошением об отставке.

«Сегодня я ухожу с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — отметил политик.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск назвал дату саммита Евросоюза по выходу Великобритании.