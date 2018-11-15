Британский министр по делам Brexit ушел в отставку
Британский министр по делам выхода из Евросоюза Доминик Рааб объявил о своей отставке. Об этом он написал в твиттере.
Рааб также опубликовал письмо на имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с прошением об отставке.
«Сегодня я ухожу с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — отметил политик.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск назвал дату саммита Евросоюза по выходу Великобритании.