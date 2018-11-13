В Аризоне демократы впервые за 42 года победили на выборах в сенат
В американском штате Аризона кандидат от демократической партии Кирстен Синема одержала победу на выборах в сенат конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в Аризоне демократам не удавалось победить кандидатов от республиканской партии с 1976 года.
Реклама
Как отмечается, Синема также стала первой женщиной-сенатором Аризоны.
При этом ее соперник Марта Максалли признала свое поражение по итогам подсчетов голосов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен следить за «подтасовкой» выборов во Флориде.