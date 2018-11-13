В Аризоне демократы впервые за 42 года победили на выборах в сенат

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В американском штате Аризона кандидат от демократической партии Кирстен Синема одержала победу на выборах в сенат конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Аризоне демократам не удавалось победить кандидатов от республиканской партии с 1976 года.

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Как отмечается, Синема также стала первой женщиной-сенатором Аризоны.

При этом ее соперник Марта Максалли признала свое поражение по итогам подсчетов голосов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен следить за «подтасовкой» выборов во Флориде.