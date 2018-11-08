Французский историк напомнил Макрону о роли России в спасении Европы

Французский историк Эдуар Юссон в колонке для Atlantico возмутился речью президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал создать европейскую армию перед лицом угрозы со стороны России, и напомнил лидеру страны о роли российского государства в двух мировых войнах.

Юссон раскритиковал Макрона за то, что политик в памятные дни занес Россию в список врагов. По его словам, во время торжества по случаю окончания Первой мировой войны необходимо забыть про политические распри, но вспомнить о народе.

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О необходимо создания европейской армии Макрон заявил во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Помимо этого, слова французского лидера в городе Верден, где состоялось одно из самых кровопролитных сражений в Первую мировую войну, прозвучали за несколько дней до визита президента России Владимира Путина, отмечается в материале.

Историк отметил, что без героической борьбы и огромных потерь военных царской, а затем советской армии, Франция не одолела бы Германию. Юссон задается вопросом, не пришло ли время отдать дань 1,8 млн убитых российских военных. Это та цена, которую заплатила царская империя, а затем Советский Союз за свободу Европы, отмечает французский историк.