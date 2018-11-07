В США заявили о 17,5 тысячах жалоб на проблемы при голосовании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/279/12049279/upload-AP_18310625967039-pic905-895x505-24725.jpg">

На «горячую линию» американской неправительственной организации Комитет юристов за гражданские права к полудню вторника, 6 ноября, поступило 17,5 тыс. жалоб на проблемы при голосовании, передает Associated Press.

Как отмечается, на последних промежуточных выборах, которые проходили в 2014 году, к тому же времени поступило 10,4 тыс. жалоб.

Реклама

По имеющимся данным, большинство звонков связаны с функционированием машин для голосования.

6 ноября в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в конгресс. Избиратели по всей стране жалуются на долгое время ожидания на участках. Так, на одном из избирательных участков в Бруклине жителям пришлось ждать четыре часа, чтобы отдать свой голос.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.