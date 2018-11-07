В двух штатах завершается голосование на выборах в конгресс

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В штатах Кентукки и Индиана закрыто большинство избирательных участков на выборах в конгресс США, передает CNN.

Согласно первым результатам, в большинстве городов Индианы в данный момент идет плотная борьба между кандидатами от республиканцев и демократов.

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Ранее опрос CNN показал, что две трети американцев решили голосовать на выборах в конгресс США, чтобы выразить свою позицию о политическом курсе, который выбрал американский президент Дональд Трамп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.