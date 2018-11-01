В Совфеде сочли слова главы МИД Британии примером тактики угроз

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов дал комментарий после того, как глава британского МИДа Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой» за неподобающее поведение. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, заявление британского министра является «абсолютно бесполезной игрой словами».

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«Понятно, что нам предлагают заплатить очень высокую цену за так называемое возвращение в семью «цивилизованных» государств. Цена эта известна: наш суверенитет», — сказал Морозов.

Он также обратил внимание на то, что на международной арене по отношению к интерпретации многих событий действуют двойные стандарты. Для серьезного разговора нужно отказаться от такого подхода. Морозов заметил, что в противном случае речь идет о «тактике угроз».

Ранее Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если поведение Москвы не изменится.