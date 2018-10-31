Лавров обсудил с генсеком Совета Европы кризис в организации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом обсудил сложившуюся в организации «кризисную ситуацию». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями по поводу ситуации с нарушениям обеспечения равной представленности государств в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Сообщается, что разговор Лаврова и Ягланда состоялся 31 октября.
Ранее в МИД России согласовали урегулирование кризиса в Совете Европы.