Лавров рассказал о реакции Болтона на вопрос о Македонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ответ на вопрос о влиянии Соединенных Штатов на Македонию в вопросе голосования по изменению конституции страны усмехнулся, передает РИА «Новости».

Глава российского МИДа добавил, что Болтон назвал Македонию «очень сложной страной». Лавров отметил, что вопрос о переименовании Македонии возник, когда советник американского президента косвенно упомянул вмешательство России в американские выборы.

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«Я сказал ему, что нас обвиняют во вмешательстве не только в США, Испании (Каталонии), в связи с Brexit и т.д., но сейчас уже модно обвинять нас во всем, что происходит на Западных Балканах…», — сказал Ларвов.

Он напомнил, что во время подготовки референдума об изменении названия Македонии Скопье посетили генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Джеймс Мэттис, канцлер Германии Ангела Меркель, которые, по словам Лаврова, «в лоб, без всяких деликатностей» призывали македонских избирателей вступить в НАТО и ЕС, «всего лишь изменив название страны».

Российский министр отметил, что «все это время» в македонском парламенте находился посол США.

«Я это сказал Болтону, он усмехнулся и ответил, что это «очень сложная страна», — добавил Лавров.

Ранее Лавров рассказал, как США вмешиваются в дела России.