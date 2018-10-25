Партия Качиньского победила на выборах в Польше
Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского на выборах органов местного самоуправления, сообщаетРИА «Новости».
Уточняется, что PiS получила 254 мандата, их главные конкуренты — оппозиционная коалиция партий «Гражданская платформа» и «Новочестная» получили 194 мандата, а следующая за ней Польская крестьянская партия получила 70 мест.
Ранее сообщалось, что выборы мэра Варшавы выиграл представитель оппозиционного блока «Гражданская платформа» и «Новочестная» Рафал Тшасковский.