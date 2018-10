Охрана зятя Трампа заблокировала пытавшегося задать вопрос о Хашукджи корреспондента

Корреспондент американского телеканала CBS News Эррол Барнетт не смог задать вопрос зятю и советнику президента США Джареду Кушнеру об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи из-за его охраны, сообщает телеканал.

В частности, журналист застал Кушнера вместе с сотрудниками секретной службы США на выходе из самолета. Барнетт, по его словам, представился журналистом и показал удостоверение, однако сотрудник секретной службы перекрыл камеру и сказал: «Мне плевать, кто ты. Всему своё время и место». Видео инцидента журналист опубликовал в своем твиттере. После чего с журналистом связался другой сотрудник секретной службы, который заявил, что поведение его коллеги не соответствует протоколу.

18 октября секретная служба США сделала заявление, в котором объяснила подобное поведение. В заявлении говорится о том, что ведомство «никоим образом не пыталось препятствовать правам СМИ» и доступу к Джареду Кушнеру, который находился под охраной секретной службы. В секретной службе заявили, что «действия были предприняты исключительно в ответ на резкое движение неизвестного лица, которое позже идентифицировало себя как члена средств массовой информации», говорится в материале.

Как отмечает CBS News, зять Трампа является ключевой фигурой в налаживании отношений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а также поставками оружия в королевство. Корреспондент CBS пытался попросить Кушнера прокомментировать отрицания саудовских властей их причастности к исчезновению журналиста Джамаля Хашукджи, который ранее критиковал власти королевства в колонках для The Washington Post.

Jared Kushner did not answer my question and the secret service informs me, while obscuring my phone, that despite identifying as WH press, there is a "time and a place" for questions.



It is unclear when and where that is. pic.twitter.com/KRzlj3hrqw