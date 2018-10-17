Индийский министр уволился после обвинений в сексуальных домогательствах

Государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар, которого обвинили в сексуальных домогательствах, подал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное письмо.

По словам Акбара, он решил оспаривать выдвинутые против него обвинения в суде и добиваться правосудия лично.

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«Поэтому, я подал запрос об отставке из МИДа», — заявил Акбар.

Ранее сообщалось, что обвинения против министра выдвинула журналистка Прия Рамани. Ее поддержали еще 20 коллег.