Путин поделился впечатлениями от Могилева

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Могилеве поделился своими впечатлениями от белорусского города, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он и любовался видами.

Реклама

«Город, действительно, очень милый, симпатичный, прибранный, красивый. Мы ехали сейчас — любовались», — сказал Путин.

Он также поблагодарил жителей за гостеприимство и отметил, что городские власти поддерживают город «в очень приличном состоянии», что заметно по состоянию дорог и окружающей инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко провели встречу в Могилеве.