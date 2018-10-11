Путин назначил врио глав Курской области и Башкирии

Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Старовойт проходит обучение во II потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.