У Манафорта конфисковали квартиру в небоскребе Trump Tower

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, приступила к конфискации имущества бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Квартира Манафорта в небоскребе Trump Tower является объектом недвижимости в Нью-Йорке, которую команда Мюллера намерена конфисковать по решению суда. Отмечается, что процесс конфискации начался в пятницу, 5 октября.

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Также у бывшего главы предвыборного штаба конфискуют три банковских счета и полис страхования жизни.

Ранее издание Politico рассказывало о встрече Манафорта и Мюллера по делу о сговоре между Трампом и Россией.