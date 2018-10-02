Белый дом изменил стенограмму выступления Трампа из-за оскорбления женщины

Белый дом изменил стенограмму встречи президента США Дональда Трампа с журналистами в Розовом саду у Белого дома после его оскорбительного выпада в адрес корреспондента телеканала ABC News, передает издание Huffington Post.

Тем не менее, общение Трампа было записано на камеру. Во время пресс-конференции в Розовом саду у Белого дома Трамп дал слово корреспонденту ABC News Сесилии Вега, но не давая девушке задать вопрос сразу же сказал: «Она в шоке, что я выбрал ее. Она в шоке». После этого корреспондент ответила, что не удивлена. На это Трамп ответил следующее: «Все нормально. Я знаю, что вы не думаете. Вы никогда этого не делаете».

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Как отмечает HuffPost, в стенограмме слово thinking (думаете) изменено на thanking (благодарите). Таким образом, в стенограмме слова Трампа журналистке ABC News представлены так: «Я знаю, что вы не благодарите. Вы никогда не благодарите».

Издание отмечает, что Трамп также отказался отвечать на вопрос Веги о расследовании ФБР в отношении кандидата на пост судьи в Верховный суд Бретта Кавано по делу о сексуальных домогательствах, так как хотел поговорить о новой торговой сделке с Канадой и Мексикой. Помимо этого, когда корреспондент CNN Кайтлан Коллинз задала аналогичный вопрос о Кавано, Трамп сказал ей, что она не «хорошая».

Ранее сообщалось, что Трамп оскорбил журналистку ABC News во время брифинга у Белого дома.