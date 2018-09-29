Захарова: США пытаются «похоронить» сделку с Ираном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны во главе с США стараются «похоронить» ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает RT.

По ее словам, ключевой темой на Генассамблеи ООН является Иран.

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Она также добавила, что на Западе Тегеран называют «главным мировым злом».

Захарова подчеркнула, что ряд стран во главе с США пытаются «похоронить» иранскую ядерную сделку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона сделает все для сохранения ядерного соглашения с Ираном.