Бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко заявил, что Киев пытался повлиять на президентские выборы в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники украинского посольства собирали компромат на тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Он также добавил, что дипломаты пытались помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

Телиженко подчеркнул, что предупреждал сотрудников посольства Украины о последствиях подобных незаконных действий, однако, его проигнорировали.

При этом в американском диппредставительстве в Киеве тоже никак не отреагировали на слова Телиженко.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы.