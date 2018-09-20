Врио главы ДНР собрался участвовать в выборах
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что принял решение баллотироваться на выборы главы ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выборы главы республики должны состояться в ноябре.
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«Я могу рассчитывать на вашу поддержку? Тогда я говорю: «Да», — заявил Пушилин на главной площади Донецка, отвечая на вопрос представителя профсоюзов, будет ли он участвовать в выборах.
Ранее в министерстве государственной безопасности ДНР заявили о переходе на их сторону сотрудника СБУ.
Предыдущий глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.