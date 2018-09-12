Путин: Лавров против облегчения визового режима с Японией

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею облегчения визового режима в России, в том числе с Японией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я «за», но (глава МИД России Сергей) Лавров против, вот он сидит, а я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех визовых барьеров», — сказал Путин.

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Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

«И (премьер-министру Японии) Синдзо (Абэ), конечно, если он вынужден каждый раз получать визу, дадим ему сразу 5 или 10-летнюю визу», — добавил президент.

«ГазетаRu» вела онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическом форуме.