США объявили о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне

Соединенные Штаты приняли решение закрыть генеральную делегацию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

Как отмечается, это связано с тем, что США за последний год не увидели шагов по продвижению к прямым конструктивным переговорам с Израилем.

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«Напротив, руководство ООП осудило мирный план США, который оно не видело, и отказалось взаимодействовать с правительством США в отношении мирных усилий и по другим вопросам. В связи с этим и с учетом озабоченности конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

При этом в Госдепе подчеркнули, что не отказываются от усилий по достижению «прочного и всеобъемлющего мира» посредством прямых переговоров между двумя сторонами.

Ранее стало известно, в какую сумму США обойдется строительство нового посольства в Иерусалиме.