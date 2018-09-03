Климкин призвал пересмотреть украинскую договорно-правовую базу с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стране необходимо в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, аналогичную процедуру сейчас осуществляют все украинские министерства в рамках СНГ, то же самое необходимо сделать и в отношении России.

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«Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их сказать не могу», — сказал Климкин.

Глава украинского МИДа отметил, это не может быть сделано одним моментом, но пообещал, что договорно-правовая база с Россией будет пересмотрена. По его утверждению, Украина «не может держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности».

Ранее сообщалось, что украинский МИД подготовил документы о разрыве договора о дружбе с Россией.