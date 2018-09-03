В МИДе заявили об отсутствии прогресса в диалоге с США по борьбе с терроризмом

Замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Соединенные Штаты договорились возобновить диалог по совместной борьбе с терроризмом, однако прогресса в этом вопросе на данный момент не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки было решено, а затем госсекретарь США Майк Помпео в Конгрессе подтвердил, что страны планируют возобновить рабочую группу во главе с заместителями глав внешнеполитических ведомств.

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«Вот это решение принято, но когда оно будет претворяться в жизнь, сказать пока достаточно сложно», — добавил Сыромолотов.

Также замминистра отметил, что прогресса в возобновлении диалога по этому вопросу не наблюдается.

Ранее сообщалось, что американский сенатор передал администрации президента России письмо от Трампа, в котором подчеркнул важность сотрудничества стран в борьбе с терроризмом.