В МИДе заявили об отсутствии прогресса в диалоге с США по борьбе с терроризмом
Замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Соединенные Штаты договорились возобновить диалог по совместной борьбе с терроризмом, однако прогресса в этом вопросе на данный момент не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки было решено, а затем госсекретарь США Майк Помпео в Конгрессе подтвердил, что страны планируют возобновить рабочую группу во главе с заместителями глав внешнеполитических ведомств.
«Вот это решение принято, но когда оно будет претворяться в жизнь, сказать пока достаточно сложно», — добавил Сыромолотов.
Также замминистра отметил, что прогресса в возобновлении диалога по этому вопросу не наблюдается.
Ранее сообщалось, что американский сенатор передал администрации президента России письмо от Трампа, в котором подчеркнул важность сотрудничества стран в борьбе с терроризмом.