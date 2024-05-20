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В Подмосковье загорелась крыша швейного предприятия

Кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади

Кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади вечером в понедельник, 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, поступило в 19:18. Горит кровля здания по всей площади. Пожарными из горящего здания эвакуировано 20 человек», — сообщили в экстренных службах.

Данных о пострадавших не поступало.

Днем 20 мая МЧС сообщало о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

До этого в ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве произошел сильный пожар.

19 мая сообщалось, что пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на острове Сахалин.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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