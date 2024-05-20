«Пари НН» и ЦСКА забили на двоих восемь мячей в марте РПЛ

Нижегородский «Пари НН» уступил на своем поле московскому ЦСКА в матче РПЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:6.

За нижегородцев точными ударами отметились Дмитрий Стоцкий и Хуан Босельи. В составе красно-синих отличились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. «Пари НН» располагается на 14 строчке, имея в активе 29 баллов.

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