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Определились две команды, которые вышли из Первой лиги в РПЛ

«Химки» и махачкалинское «Динамо» вышли в РПЛ

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Подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25.

В матче 33 тура «Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» и потерял шансы на прямой выход в РПЛ. Теперь махачкалинское «Динамо» не опустится ниже второй строчки. «Химки» с 63 баллами лидируют в чемпионате.

«Динамо» из Махачкалы впервые в своей истории сыграет в РПЛ.

В зоне стыковых матчей сейчас находятся «Акрон», который уже забронировал себе место в «стыках», и «Арсенал».

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее бывший вратарь Роман Березовский признался, что ему жалко московское «Динамо».

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