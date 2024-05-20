Как избавиться от клопов в квартире: эффективные способы борьбы и профилактики Домашние клопы: как от них избавиться, признаки появления и профилактика

Клопы, внезапно появившиеся в квартире, не только вызывают чувство отвращения, но и могут представлять угрозу для здоровья и быть источником дискомфорта. Укусы этих кровососущих насекомых часто довольно неприятны или болезненны. «Газета.Ru» выяснила, что может стать причиной появления домашних клопов, как от них можно избавиться и что делать, чтобы предотвратить их появление.

Кровососущие клопы могут быть опасны для человека, если с ними не бороться: они способны переносить различные заболевания, такие как холера, тиф, туберкулез, гепатит и другие.

У клопов плоские овальные тела желтоватого или коричневого цвета, которые во много раз увеличиваются в размерах после насыщения кровью. Они лишены глаз, но пользуются хорошо развитыми обонянием и осязанием. Размеры личинок колеблются от 1 до 4 мм, а взрослая особь достигает до 6 мм.

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Домашние клопы скрываются внутри мебели, в трещинах и щелях дома, а также могут мигрировать из квартиры в квартиру или в соседние здания. Они распространены повсеместно и могут заводиться в квартирах вне зависимости от образа жизни человека.

Постельный клоп (Cimex lectularius) — распространенный в России вид насекомых, питающийся человеческой кровью. При выборе жертвы они предпочитают детей, у которых сосуды расположены близко к коже. Эти насекомые способны голодать в течение года.

Как понять, что дома завелись клопы

Визуальный контакт. Самый простой способ понять, что в доме завелись клопы — увидеть их лично, рассказал «Газете.Ru» энтомолог Роман Хряпин.

Укусы. Укусы клопов обычно имеют характерный вид — припухлые красные или розовые пятна на коже. В центре раны располагается небольшой прокол — след от втыкания хоботка, через который клоп впрыскивает слюну с обезболивающим эффектом.

Обычно укусы находятся на маленьком расстоянии друг от друга и выстраиваются в четкие линии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» главный врач клиники косметологии и подологии «Монако» Лидия Гаевская. Часто укусы вызывают зуд, а иногда могут быть болезненными и приводить к аллергической реакции.

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Пятна крови. Когда клоп атакует человека, он может оставлять после себя маленькие пятна крови на постельных принадлежностях. Следы можно заметить на простынях, подушках или одежде.

Следы. Клопы скрываются в темных и защищенных местах в квартире — в матрасах, под обоями, за плинтусами и в мебели. Их экскременты, похожие на мелкие черные точки или капли, можно найти рядом с местами их обитания. Они также сбрасывают отшелушивающуюся кожу и откладывают яйца.

Запах. В помещениях, где поселились клопы, может присутствовать запах аммиака. Чем больше насекомых в помещении, тем ярче выражен запах.

Ночная активность. Клопы, как правило, активны ночью, когда люди спят. Обладатели особенно острого слуха могут услышать, как насекомые двигаются по постели или мебели. Кроме того, можно почувствовать их укусы и присутствие на коже.

Методы обнаружения клопов

Использование ловушек. Специальные ловушки для клопов могут быть эффективным средством для их привлечения. Их стоит размещать в зонах, где чаще всего присутствуют эти мелкие насекомые.

Поиск скрытых мест обитания. Поскольку клопы часто скрываются в темных и труднодоступных местах, важно проводить тщательный поиск по всему дому. Важно отодвинуть мебель и проверить, нет ли за ней клопов, а также внимательно осмотреть окна и двери.

В первую очередь нужно осмотреть мягкую мебель, на которой спите либо вы, либо ваш близкий человек. Нужно внимательно проверить все складки, швы, обшивки, стыки, технические элементы и состыковки с мягкой мебелью. Роман Хряпин Энтомолог

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Почему клопы заводятся в доме

Пища и убежище. Постельные клопы питаются человеческой кровью и предпочитают спать в убежищах вблизи источников пищи. Дома людей предоставляют им для этого идеальные условия.

Переезды и путешествия. Клопов порой случайно привозят из одного места в другое во время путешествий, например, вместе с багажом. Также насекомые могут переехать на новое место вместе с мебелью.

Недостаток гигиены. Грязные помещения, отсутствие ремонта и антисанитария (в том числе у соседей) могут стать причиной появления клопов. Однако они могут обитать и в чистых домах, если есть доступ к пище и убежищу.

Благоприятная среда. Некоторые условия способствуют размножению и выживанию клопов. Например, тепло и влага создают благоприятную обстановку для них, поэтому дома с плохой вентиляцией или высокой влажностью могут быть в зоне повышенного риска.

Основные способы борьбы с клопами

Химические средства. Инсектициды, которые можно купить в хозяйственных магазинах или онлайн, — эффективный метод в борьбе с клопами, особенно при серьезном поражении помещения. Они бывают в виде спреев, аэрозолей или дымовых бомб. При их применении важно следовать инструкции и соблюдать меры предосторожности.

Тепловая обработка. Тепловая обработка может быть эффективным способом уничтожения клопов и их яиц, уточнил Хряпин. Для этого подойдет фен для волос, который дует горячим воздухом, или отпариватель для одежды. Метод хорошо помогает справляться с насекомыми, которые живут в мебели и матрасах.

«Если вы уверены, что воздействие высокой температуры либо горячего пара, не сможет повредить элементы вашего интерьера, то можно обработать мягкую мебель. Это [способ борьбы] может быть эффективно при небольшом количестве постельных клопов», — сказал энтомолог.

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Диатомит. Этот порошок часто применяют для самостоятельной борьбы с клопами в квартире. Он представляет собой измельченную горную породу, основным компонентом которой является диоксид кремния. Необходимо обработать им места, где чаще всего появляются насекомые. Когда средство попадает в организм клопа, оно нарушает целостность его покрова, постепенно высушивая насекомое и вызывая его медленную гибель от обезвоживания.

Профессиональная дезинсекция. Если проблема серьезная и справиться подручными средствами не получается, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Они предложат более эффективные методы борьбы с клопами и обработают помещение с помощью сильных химических средств.

Профессиональная дезинсекция — плюсы и минусы

Плюсы профессиональной дезинсекции

Эффективность. У профессиональных дезинсекторов есть опыт и навыки борьбы с насекомыми. Они используют более эффективные методы и инсектициды, чем те, которые доступны обычным потребителям.

Безопасность. Такие специалисты обучены правильному применению химических веществ, что уменьшает риск возникновения нежелательных эффектов и вредного воздействия на здоровье человека.

Гарантия результатов. Многие компании, специализирующиеся на профессиональной дезинсекции, дают гарантию на свою работу: если проблема с клопами повторится в определенный промежуток времени, специалисты вернутся и повторно обработают помещение бесплатно или со скидкой.

Минусы профессиональной дезинфекции

Стоимость. Профессиональная дезинфекция, как правило, выйдет дороже, чем борьба с клопами подручными средствами или с помощью магазинных инсектицидов.

Необходимость подготовки. Для профессиональной дезинфекции могут потребоваться особые условия: например, временно вывести домашних животных, ненадолго переехать в другое место или выполнить определенные инструкции по подготовке помещения.

Когда профессиональная дезинсекция лучше самостоятельной

Если насекомые успели расплодиться в квартире или проблема распространена во всем здании, профессиональная дезинфекция будет значительно эффективнее, чем попытки самостоятельно избавиться от клопов в домашних условиях.

Если клопы постоянно возвращаются после попыток их уничтожить подручными средствам, это может указывать на серьезную проблему, требующую профессионального вмешательства.

Если применение подручных средств не дает результатов или ситуация ухудшается.

Предупреждение повторного появления клопов

Уборка и гигиена. Регулярная уборка и поддержание чистоты в помещении снижает риск повторного появления клопов. Рекомендуется не забывать выбивать пыль из ковров, мебели и постельных принадлежностей, а также стирать постельное белье при высоких температурах.

Проверка вещей перед внесением в дом. Клопы могут приехать в дом вместе с новой мебелью со склада или в чемодане с вещами после ночевки в отеле. Поэтому стоит проверить предметы на наличие насекомых и их яиц перед тем, как внести их в дом.

Регулярные инспекции. Проверка помещения на предмет признаков появления клопов позволит вовремя заметить проблему и принять меры, чтобы не дать насекомым расплодиться.

Соблюдение инструкций после дезинсекции. Если была проведена профессиональная дезинсекция, важно следовать инструкциям и рекомендациям специалистов.

Обслуживание и ремонт здания. Заделывание трещин и щелей в стенах, полах, дверях и окнах, а также исправление любых других дефектов в здании поможет предотвратить проникновение клопов в помещение.