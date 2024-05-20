Путин оценил состояние российского топливно-энергетического комплекса

Российский топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, несмотря на сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ТЭК, сообщает пресс-служба российского лидера.

«Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления», — сказал президент.

Путин также отметил устойчивый рост потребления электроэнергии.

«С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1 процента», — указал он, добавляя, что «это отражает общие позитивные тенденции в экономике».

До этого заместитель председателя правительства РФ Александр Новак назвал базовыми задачами для российского ТЭК обеспечение страны качественными энергоресурсами и реализацию его экспортного потенциала.

Ранее стартап по оптимизации электроэнергии Electricity Maps привлек миллионы долларов.