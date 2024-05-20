«Пари НН» установил антирекорд РПЛ

Нижегородский «Пари НН» стал первой командой, которая пропустила шесть мячей в двух подряд матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче 28-го тура нижегородцы уступили «Сочи» со счетом 1:6.

В 29-м туре «Пари НН» со счетом 2:6 проиграл московскому ЦСКА. За нижегородцев точными ударами отметились Дмитрий Стоцкий и Хуан Босельи. В составе красно-синих отличились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. «Пари НН» располагается на 14-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В заключительном матче чемпионата «Пари НН» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». ЦСКА на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Все матчи последнего тура начнутся 25 мая в 16.30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате московское «Динамо», набрав 56 очков.

Ранее сообщалось о том, что объединение фанатов российского клуба могут признать экстремистским.