«Кровавый навет»: прокурор МУС хочет арестовать Нетаньяху и лидера ХАМАС ХАМАС обвинил МУС в приравнивании жертвы к палачу из-за ордеров на арест

Прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу».

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан добивается выдачи ордеров на арест главы палестинского радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в секторе Газа. Об этом он сообщил в беседе с CNN.

По его словам, МУС также может выдать ордеры на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта и высокопоставленных лидеров ХАМАС — лидера бригад Аль-Кассема Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Мохаммед Дейф) и политического лидера движения Исмаила Хании. Коллегия судей рассмотрит заявление Хана в ближайшее время.

Лидеров ХАМАС прокурор обвинил в «истреблении, захвате заложников, изнасиловании и сексуализированном насилии в заключении». Хан добавил, что 7 октября 2023 года израильтяне сильно пострадали от действий группировки.

Израильских официальных лиц он обвинил в использовании «истребления и голода как методов ведения войны путем отказа в поставках гуманитарной помощи и преднамеренного нападения на гражданское население в конфликте».

Израиль отрицает обвинения в морении населения Газы голодом. Власти страны называют доставку гуманитарной помощи в регион своей приоритетной задачей, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Сообщения о возможной выдаче ордеров появились еще в апреле. Тогда Нетаньяху заявил, что подобное действие вызовет «скандал исторических масштабов». Он также подчеркивал, что Израиль имеет независимую правовую систему, поэтому тщательно исследует все нарушения закона. Политик даже попросил американского президента Джо Байдена предотвратить выдачу ордеров, сообщил портал Axios.

Израиль не является членом МУС, однако суд обладает юрисдикцией в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, поскольку в 2015 году палестинские лидеры согласились соблюдать основополагающие принципы суда.

Как отмечает CNN, угроза выдачи ордера ставит Нетаньяху — близкого союзника США — в один ряд с президентом России Владимиром Путиным (ордер на его арест МУС выдал 17 марта 2023 года. — «Газета.Ru») и с ливийским диктатором Муаммарой Каддафи. Более того, МУС выдвигает обвинения против Израиля и ХАМАС одновременно, из-за чего рискует столкнуться с критикой за постановку террористической организации и избранного правительства «в равное положение».

«Позор в мировом масштабе»

Источник израильского 13-го канала в окружении Нетаньяху назвал возможную выдачу ордеров позорным и лицемерным шагом. Израильские политики считают недопустимым «ставить руководителей государств в один ряд с кровожадными террористами», а действия МУС называют «моральной слепотой» и «поворотным моментом, когда международные правовые институты потеряли свой моральный компас».

«Это решение, которое, если будет выполнено, станет позором в мировом масштабе. Лицемерию нет предела», — сказал источник канала.

Раскритиковали действия суда и члены израильского кабмина. Так, министр узкого израильского кабинета военных действий Бени Ганц назвал происходящее историческим преступлением, сообщило агентство РИА Новости. Он считает, что Израиль ведет «справедливую войну» в целях защиты своей безопасности, поскольку ХАМАС устроил резню против мирных израильских граждан.

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал к усилению атак на ХАМАС и назвал МУС «антисемитским судом», а глава минфина страны Бецалель Смотрич обвинил суд в лицемерии и ненависти к евреям.

«Эти ордеры на арест станут последним гвоздем в ликвидации этого политического и антисемитского суда. Друзья Израиля и истинно просвещенные страны не смогут допустить его дальнейшего существования и функционирования», — написал Смотрич в соцсетях.

Даже противник Нетаньяху — лидер израильской оппозиции Яир Лапид — осудил возможную выдачу ордеров.

Президент еврейского государства Ицхак Герцог счел заявление прокурора МУС возмутительным. По его словам, оно «показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха».

Канцелярия израильского премьера же обвинила Хана в безосновательной клевете на Израиль и пересечении «красной черты»:

«Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны».

Сам Нетаньяху, выступая на сессии кнессета (парламент Израиля. — «Газета.Ru») назвал заявление Хана «скандалом». «Это скандал. Он не остановит ни меня, ни нас»,— заявил он. Кроме того, израильский премьер назвал ЦАХАЛ «самой моральной армией в мире, сражающейся исключительно по нормам международного права».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже постановил создать специальный штаб для противодействия возможной выдаче ордеров на арест израильских официальных лиц. Он также намерен связаться с коллегами из других стран, чтобы заручиться их поддержкой. Кац хочет попросить партнеров выступить против решения МУС, а если ордеры все же будут выданы, то пообещать не принимать меры в отношении лидеров Израиля.

«Приравнивание жертвы к палачу»

Радикальное движение ХАМАС, комментируя высказывание Хана, заявило, что ордеры на арест Нетаньяху и главы израильского минобороны «опоздали на семь месяцев». Группировка призвала МУС «выдать приказы об аресте и задержании всех должностных лиц» Израиля и военных ЦАХАЛ, «участвовавших в совершении преступлений».

При этом возможную выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС в движении осудили.

«ХАМАС решительно осуждает попытки государственного прокурора МУС приравнять жертву к палачу, выдав ордеры на арест ряда лидеров палестинского сопротивления без законных оснований, в нарушение международных конвенций и резолюций», — говорится в заявлении.

Нетаньяху не арестуют

Политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» усомнился, что Нетаньяху действительно могут арестовать:

«Не исключено, что они (судьи) примут решение, но будут ли [государства] выполнять — маловероятно. Там будут судьи решать, <…> наверняка [решение] будет носить в себе потенциал осуждения, и, естественно, там какие-то меры должны исполняться. Будут ли исполняться — маловероятно».

Политолог добавил, что США уже добиваются, чтобы МУС не принимал решение о выдаче ордеров, однако они не могут на это повлиять и сами неоднозначно относятся к ситуации.

При этом эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что высказывание Хана — это попытка оказать давление на Нетаньяху со стороны президента США Джо Байдена, поскольку американскому лидеру перед выборами выгодно окончание конфликта в Газе:

«Прокурор ничего не потребовал в юридическом плане, он в интервью CNN заявил, что заинтересован в выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Яхьи Синвары — главаря ХАМАС в Газе, что есть основания полагать, что со стороны этих лиц совершены преступления. <...> Байдену нужно, чтобы Нетаньяху сейчас присмирел и до выборов в ноябре его не беспокоил. Операция Израиля в Газе мешает Байдену переизбраться. Его электорат от него разбегается, он по опросам сейчас проигрывает Трампу. И он давит таким образом на Нетаньяху, чтобы тот прекратил конкретно операцию в Рафахе, а в идеале в целом замирился с ХАМАС и вывел войска из Газы. Нетаньяху на это не согласен, так как общественное мнение в Израиле прямо противоположное, они требуют продолжения операции в Газе».

Каргин считает, что если Нетаньяху пойдет на переговоры с ХАМАС, то это будет концом его политической карьеры.

«Скорее всего, Нетаньяху не пойдет на это давление, потому что для него сейчас важнее удержаться в кресле. Все-таки обвинения со стороны МУС — это далеко, не сейчас и вообще непонятно, когда и как это будет. А его премьерство — это здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что вряд ли израильское руководство сейчас начнет сворачивать операцию в Газе», — заключил эксперт.