Госдепартамент пообещал продолжать санкционное давление на Иран

США в полном объеме сохранят санкции в отношении Ирана, несмотря на случившееся с президентом страны Эбрахимом Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством», — сказал представитель ведомства.

По его словам, соболезнования внешнеполитического ведомства «никоим образом не подрывают наших фундаментальных взглядов на иранский режим и его преступления против собственного народа».

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Пентагоне заявили о непричастности США к крушению вертолета Раиси.