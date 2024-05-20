Люди скорбят после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране, 20 мая 2024 года

Возобновление протестов и борьба за власть: что грозит Ирану без погибшего президента Раиси Политолог Супонина: в Иране распространяются теории заговора после смерти Раиси

Иран в одночасье лишился президента и министра иностранных дел из-за авиакатастрофы вблизи границы Исламской республики с Азербайджаном. Гибель Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана объясняют технической неисправностью, но внутри страны растут подозрения в иностранном вмешательстве. При этом в Тегеране уверяют, что трагедия никак не повлияет на работу правительства, хотя в зарубежных СМИ не исключают обострения борьбы за власть. Чем грозит Ирану кончина президента и скажется ли эта трагедия на его внешнеполитическом курсе, в материале «Газеты.Ru».

Трагическая смерть ведущих иранских политиков в горах провинции Восточный Азербайджан стала главной темой обсуждения для мировых медиа. Информация о крушении вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и имамом Тебриза аятоллой Мохаммадом Али Аль-э-Хашем появилась еще 19 мая.

На протяжении всего дня следовала противоречивая информация о состоянии пассажиров воздушного судна. Ясности мешал густой туман, из-за которого поиски вертолета затянулись почти на сутки, несмотря на готовность зарубежных стран, в том числе России, оказать помощь. Итогом стала официальная информация о гибели всех летевших, фотографии сгоревшего воздушного судна и основная версия следствия в виде технической неисправности и плохих погодных условий.

Иранские перестановки

Смерть Раиси и Абдоллахиана в Тегеране встретили с горечью и обещанием сохранения курса государства вместе со стабильностью работы правительства. Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер, до этого занимавший пост вице-президента, а полномочия министра иностранных дел перешли к замглавы ведомства Али Багери Кани.

По иранскому законодательству, новые президентские выборы должны состояться не позднее чем через 50 дней. В ЦИК Ирана уже предложили провести президентские выборы 28 июня. Организовать их и предстоит как раз Мохберу. А уже избранный президент сможет пересобрать или обновить кабинет министров.

Как пишет The Economist, гибель Раиси, скорее всего, спровоцирует в Иране борьбу за власть. Издание указывает, что у президента был широкий список внутренних врагов, к тому же некоторые иранцы не исключают причастности к его гибели внешних сил, в том числе Израиля.

Главный вопрос и возможная борьба будет касаться не того, кто займет пост президента Ирана, а место преемника 85-летнего верховного лидера республики Али Хаменеи. Раиси считался одним из основных кандидатов на этот пост, под номером два обычно называли сына нынешнего главы государства Моджтаба Хаменеи.

С точки зрения аналитиков Politico и The Guardian, переход власти по наследству будет наиболее вероятным сценарием, хотя сам аятолла Хаменеи выступал против данного варианта. Учитывая, что верховный лидер Ирана правит пожизненно и определяет курс государства, от его смены зависит будущее республики.

Внутренние риски

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают угрозы для Ирана на фоне кончины Раиси. Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин считает, что тут возможны различные нюансы.

«В Иране экономическая и политическая обстановка очень сложные. Смерть президента может дать толчок к каким-то дестабилизирующим факторам, в частности уличным демонстрациям. Иранские протесты 2022-2023 годов были потушены и задавлены, в том числе благодаря Раиси. Еще до того, как было объявлено о его смерти, во многих городах прошли спонтанные праздники, на которых радовались крушению вертолета президента. Так что против Раиси выступают очень многие иранцы, в особенности среди бывших участников протестов», — заметил эксперт.

В свою очередь востоковед, политолог Елена Супонина уверена, что гибель Раиси прежде всего нужно рассматривать с точки зрения вопроса о том, кто теперь будет преемником Хаменеи.

«Раиси называли более сильным преемником, и его смерть много меняет в раскладе. Однако это не вопрос сегодняшнего дня и даже ближайшего месяца, все тут связано с шансами верховного лидера Ирана на долголетие», — пояснила эксперт.

Шансы на перемены

Раиси, победивший на выборах в 2021 году, был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом и представителем «консерваторов». На весенних парламентских выборах 2024 года коллеги почившего президента лишь подтвердили свое доминирование в политической системе Ирана, одержав верх над «реформистами», которых зачастую считают более лояльной к сотрудничеству с западными странами группой политиков. Именно при правительстве «реформистов» был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году, позволивший снять часть санкций с Тегерана, в том числе со стороны США.

С точки зрения Владимира Сажина из Института востоковедения РАН, ожидать изменения генеральной линии Ирана во внутренней и внешней политике в связи с гибелью президента-консерватора не стоит.

«Кардинально смерть Раиси никак не отразится на ситуации в Иране и вокруг него. Президент в республике является вторым официальным лицом, первое — верховный лидер — аятолла Хаменеи. Он одновременно верховный главнокомандующий и глава государства. Верховный лидер определяет генеральную линию, стратегию политики внешней и внутренней. По сути, президент в Иране — это премьер-министр», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласна и востоковед Елена Супонина. По ее мнению, в обозримом будущем вряд ли стоит ждать смещения вектора как внешней, так и внутренней политики Тегерана.

«Исполнять обязанности президента и министра иностранных дел будут люди, близкие по духу погибшим политикам. Оба — «консерваторы», которые будут отстаивать курс на сближение с Россией и Китаем вместе с жестким противостоянием с Израилем и лавированием в отношениях с США, которые вряд ли улучшатся», — добавила эксперт.

Внутри страны смерть Раиси приведет к консолидации, продолжила Супонина, «консерваторы» объединяются. Политолог подчеркнула, что параллельно с этим усиливаются подозрения о зарубежном следе в авиакатастрофе.

«Распространяются теории заговора, многие принимают это событие как акт внешней диверсии, несмотря на официальную версию о технической поломке и погодных условиях. Тем не менее пока верховный лидер Али Хаменеи остается в здравии, то в Иране мало что изменится. Основные перемены в республике возможны как раз в случае его ухода, а он уже находится в почтенном возрасте», — заключила эксперт.