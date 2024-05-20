Допущенных к гостайне обязали заранее предупреждать о поездках за рубеж

Президент России Владимир Путин утвердил порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за рубеж допущенных к государственной тайне. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предложение Путина было сформулировано в развитие закона, подписанного в 2023 году, который предписывал определенным группам россиян с допуском к гостайне уведомлять ФСБ и СВР о планах поехать за рубеж — при этом нынешний указ сформулировал сроки подачи уведомлений.

Так, допущенные к государственной тайне сенаторы, депутаты Госдумы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, обладающие совершенно секретными сведениями, должны уведомить о своих планах ФСБ и СВР за 30 дней до поездки.

До этого в Государственную думу внесли законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне.

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