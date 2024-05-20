«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков

Кабинет министров России поручил профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям», — указывается в документе.

Директива об отказе выплачивать дивиденды будет подготовлена министерством финансов, министерством энергетики и федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основным акционером «Газпрома» с долей в 50,23% является правительство. По результатам прошлого года, компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке (₽629 млрд).

Перед этим стало известно, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%.

Ранее эксперт оценил стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве.