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«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков

Правительство РФ выступило против выплаты «Газпромом» дивидендов за 2023 год

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Anton Vaganov/Reuters

Кабинет министров России поручил профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям», — указывается в документе.

Директива об отказе выплачивать дивиденды будет подготовлена министерством финансов, министерством энергетики и федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основным акционером «Газпрома» с долей в 50,23% является правительство. По результатам прошлого года, компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке (₽629 млрд).

Перед этим стало известно, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%.

Ранее эксперт оценил стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве.

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