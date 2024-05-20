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Джикию призвали перейти в «Локомотив», чтобы стать лидером

Экс-футболист Сенников призвал Джикию перейти в «Локомотив», чтобы стать лидером

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что футболист столичного «Спартака» Георгий Джикия может помочь красно-зеленым, передает «Спорт День за Днем».

«Он опытный защитник, который может отлично помочь. Нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву», и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды», — сказал Сенников.

Джикия покинет «Спартак» после текущего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.

Ранее Юрий Лоза заявил, что Джикия является настоящим капитаном.

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